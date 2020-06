Tuttosport: Maksimovic tergiversa ancora sul rinnovo

Il difensore serbo non ha ancora sciolto la prognosi sul prolungamento, come Milik

Tuttosport delinea quale sarà la squadra su cui potrà contare Rino Gattuso per i prossimi tre anni al Napoli. Elenca i nomi dei giocatori che resteranno sicuramente in azzurro. E dà qualche informazione su chi, invece, ancora non ha deciso. Tra questi Maksimovic.

Della squadra del futuro faranno sicuramente parte, scrive il quotidiano sportivo, insieme a Meret, Di Lorenzo, Manolas, Zielinski, Demme, Fabian, Elmas, Politano, Mertens e Insigne.

“Gli altri sono in forse perché stanno tergiversando sul rinnovo dei contratti (Milik e Maksimovic) o perché potrebbero essere tasferiti ad altre società”.