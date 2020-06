Tuttosport: la Juve vuole Milik (e viceversa), spera di liberare subito il posto di Higuain 

Giuntoli ha aperto la porta alla cessione del polacco. Nessuna pretendente vuole spendere i 50 milioni chiesti da De Laurentiis. Non c’è fretta di concludere, visto che il contratto andrà in scadenza

Ieri il direttore sportivo del Napoli ha apertola porta alla cessione di Milik. L’attaccante polacco, scrive Tuttosport, vuole la Juve, che può offrirgli un doppio salto di qualità.

“Paratici può infatti proporre al centravanti un ingaggio raddoppiato rispetto ai circa 2 milioni attuali e al tempo stesso portare avanti la politica di riduzione del monte stipendi, ma questo è un salto che Milik potrebbe fare anche in Inghilterra e probabilmente anche rinnovando con il Napoli. Né l’Arsenal, né l’Everton, né il Milan, né il Napoli, possono però offrirgli la possibilità di giocare per vincere tutto. La Juventus invece sì e per uno che a 26 anni non ha vinto niente, questo fa la differenza. Anche sapendo di non avere il posto fisso”.

Ma prima la Juve deve liberare il posto per il polacco. Posto occupato, per ironia della sorte, scrive il quotidiano sportivo, da Gonzalo Higuain, proprio il giocatore che Milik era destinato a sostituire a Napoli.

“Anche lui ha il contratto in scadenza nel 2021 ma la Juventus vorrebbe anticipare la separazione e conta di riuscirci, anche se non sarà semplice”.

Come non sarà semplice trovare un’intesa con De Laurentiis, che per Milik chiede 50 milioni.

Né la Juve né le alte spasimanti hanno fretta. Sanno che l’avvicinarsi della scadenza del contratto di Milik aiuta. Sono solo preoccupate dalla reciproca concorrenza.

“Che la porta si possa aprire è certo. Vincerà chi troverà la chiave giusta. E la Juventus sa che quando proverà anche Milik spingerà per aiutarla”.