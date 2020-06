Tuttosport: La Juve perde terreno su Milik, si inserisce l’Arsenal

Il Napoli vorrebbe ricavare denaro, il problema è che difficilmente ci sarà chi vorrà o potrà spendere 40 milioni cash per un elemento in scadenza tra un anno

Spinge il mercato per Arkadiusz Milik che oramai è destinato a salutare il Napoli al termine della stagione dal momento che non si è trovato l’accordo per il rinnovo. Secondo Tuttosport infstti tutte le proposte di rinnovo del contratto sono state respinte al mittente dall’entourage del giocatore e dunque l’unica via d’uscita dall’attuale stato di impasse è la cessione al termine di questa stagione: