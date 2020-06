Tuttosport: Braccio di ferro tra Milik e il Napoli, il polacco potrebbe finire in panchina

Potrebbe essere questa la decisione presa dalla società nei confronti dell’attaccante polacco che ha più volte manifestato la volontà di non rinnovare

Appare scontato oramai che questo sarà l’ultimo campionato di Milik nel Napoli. L’attaccante polacco ha più volte rimandato al mittente le offerte di rinnovo sella società azzurra, colpa della clausola rescissoria che De Laurentiis vorrebbe inserire a tutti i costi.

È chiaro dunque che,s ebbene il contratto di Milik scada solo nel 2021, il Napoli non ha intenzione di stare ad aspettare e cederlo a parametro zero la prossima estate. Secondo Tuttosport, questo braccio di ferro con la società azzurra potrebbe portare degli effetti ancor prima del termine della stagione, Milik infatti potrebbe essere messo in panchina nelle prossime gare

“Per Milik, invece, sembrerebbe obbligata la collocazione in panchina: l’attaccante ha più volte comunicato al club che non è intenzionato a rinnovare il contratto. Sarà venduto al miglior offerente e difficilmente in Italia”.