Trump contro il football americano: “Inginocchiarsi all’inno è irrispettoso”

Ci ha rimuginato su un paio di giorni, poi ha messo mano a Twitter e non ha resistito: Trump contro l’NFL, di nuovo. Il Presidente USA, mentre non accennano a placarsi nel mondo le proteste e le manifestazioni di solidarietà anti-razziale dopo l’uccisione di Floyd, polemizza via social con Roger Goodell, il commissioner del football americano che venerdì aveva chiesto scusa a nome di tutto il movimento per aver sottovalutato la questione razziale. Goodell in particolare ha ha suggerito che avrebbe permesso ai giocatori di protestare inginocchiandosi al momento dell’inno nazionale, come fece per la prima volta Colin Kaepernick nella stagione 2016 (il quarterback dei San Francisco 49ers fu poi licenziato e ostracizzato).

Trump se l’è presa. E ha scritto chiedendosi se il commissario dell’NFL consentirebbe alle squadre di “mancare di rispetto alla bandiera e all’inno”.

Could it be even remotely possible that in Roger Goodell’s rather interesting statement of peace and reconciliation, he was intimating that it would now be O.K. for the players to KNEEL, or not to stand, for the National Anthem, thereby disrespecting our Country & our Flag?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 8, 2020