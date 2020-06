Tra due giorni si gioca, ma manca ancora il decreto. Speranza: “Orientati ad autorizzarli…”

Il divieto di manifestazioni sportive previsto dall’ultimo dpcm scade il 14 giugno. Senza un nuovo decreto la Coppa Italia non può scendere in campo

Che la Coppa Italia si giochi tra due giorni lo danno tutti per scontato: la squadre sono in rifinitura di preparazione, il Napoli venerdì proverà la nuova erba del San Paolo, la Rai ha già pubblicizzato l’evento. Sappiamo anche che il format è cambiato, non ci saranno i preliminari, e che si giocherà alle 21. Ma manca il mattone principale: il decreto del governo che autorizza la ripresa del calcio prima del 14 giugno, quando scadrà legalmente il divieto di manifestazioni sportive previsto dall’ultimo dpcm firmato da Giuseppe Conte.

Intervenuto in Senato sul contenuto dei provvedimenti di attuazione delle misure di contenimento dell’epidemia di Covid-19, il ministro Speranza ha parlato anche del decreto che dovrebbe – ormai si parla sempre al condizionale – ridare il via al calcio italiano.

“Il 20 ed il 21 giugno riprende il campionato di serie A a porte chiuse, ma siamo già orientati ad autorizzare le semifinali e la finale di Coppa Italia che si disputeranno rispettivamente il 12, il 13 ed il 17 giugno prossimi”.

Venerdì c’è Juventus-Milan. Oggi il governo si dice “orientato” ad autorizzarli…