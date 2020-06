Sport: l’assenza di Fabian Ruiz ha penalizzato il gioco del Napoli

Il quotidiano spagnolo sottolinea come gli azzurri abbiano sofferto a centrocampo per l’assenza di Fabian nella prima frazione di gioco

Duello ad alta intensità definisce Sport quello tra il Napoli e l’Inter andato in scena ieri sera. Un’Inter affamata che ha tentato in tutti i modi di strappare la qualificazione alla formazione di Gattuso, fermata però dalla prestazione di Ospina che si è dimostrato all’altezza proprio quando la squadra è andata più in affanno

L’assenza di Fabian Ruiz si è fatta sentire nel Napoli che è stato incapace di alzare il baricentro della squadra e fare possesso palla

Nella ripresa infatti Gattuso ha messo le briglie all’Inter sistemando meglio il Napoli e facendo entrare Fabian e Callejon che hanno dato maggiore equilibrio e fatto perdere l’orientamento ai nerazzurri