Sorpresa Zidane, lascia in panchina Hazard e schiera James

Cambia quasi tutto il tecnico del Real Madrid contro la Real Sociedad e lancia titolare dal primo minuto una vecchia conoscenza dei tifosi azzurri

Zidane cambia quasi tutto in questa terza partita del Real Madrid dalla ripresa del calcio in Spagna. Per la sfida di questa sera contro la Real Sociedad ha scelto di lasciare fuori Eden Hazard, che era stato brillante contro l’Eibar (3-1) e il Valencia (3-0). Stessa sorte per uka Modric, Marco Asensio, Gareth Bale, Ferland Mendy e Rodrygo.

In questo valzer di calciatori vince un posto da titolare niente meno che James Rodriguez, più volte sul punto di abbandonare i Blancos nel corso delle ultime stagioni. Il colombiano ha avuto solo quattro presenze nella Liga prima di questa partita