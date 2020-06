Sneijder: «Gattuso può fare la differenza con la sua mentalità vincente»

Al Mattino: «Contano la concentrazione e il suo approccio al lavoro. Mertens mi piace tantissimo, lo conoscevo da prima che arrivasse in Italia. San Paolo a porte chiuse? Sarà diverso. I tifosi del Napoli sono matti, in senso buono»

Il Mattino intervista Wesley Sneijder, ex Inter. Si augura che i nerazzurri vincano la Coppa Italia, ma ammonisce: attenzione a Gattuso.

«Anche da tecnico ha conservato quella mentalità vincente che aveva in campo. Non ha deluso le aspettative ora che è in panchina. Grazie alla sua concentrazione e al suo approccio al lavoro, sono certo che potrà fare la differenza».