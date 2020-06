Sky: Manolas potrebbe tornare disponibile a fine giugno

Il difensore greco potrebbe recuperare prima del previsto dall’infortunio rimediato in allenamento. Inizialmente il suo rientro era previsto per la prima settimana di luglio

Secondo quanto riporta Sky Sport, Kostas Manolas potrebbe tornare in campo prima del previsto. Il rientro del difensore greco dopo l’infortunio occorso in allenamento è ufficialmente previsto per la prima settimana di luglio. Ma Kostas potrebbe farcela già per l’ultima settimana di giugno.

Ricordiamo che il difensore azzurro ha riportato, nelle settimane scorse, una distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia destra.

L’ottimismo che trapela non potrà che far piacere a Gennaro Gattuso. Un ricambio in più in vista del tour de force per la fine del campionato può tornare decisamente utile.