Sky: Gabriel chiede un ritocco al Napoli sull’ingaggio proposto

Il calciatore piace molto a De Laurentiis che vorrebbe regalarlo a Gattuso e quindi anche la sua pretesa di 2,5 milioni a stagione potrebbe essere accontentata

Gabriel, questo, secondo la redazione di Sky Sport, il nome più vicino al Napoli. Gli azzurri sarebbero infatti alla ricerca di un centrale difensivo per sostituire Kalidou Koulibaly in uscita e il giovane brasiliano classe ’97 Gabriel Magalhaes del Lille avrebbe tutte le caratteristiche per essere il calciatore giusto.

La società di De Laurentiis è disposta a investire fino a 25 milioni, proponendo al giocatore due milioni netti a stagione, ma Gabriel chiede subito un piccolo sforzo in più (due milioni e mezzo). Ci sarebbe poi da liberare un posto essendo il ragazzo extracomunitario, ma sono tutte difficoltà che dovrebbero essere superate dal momento che il ragazzo piace molto al presidente De Laurentiis che è pronto a regalare a Gattuso un bel colpo in difesa.

C’è un retroscena però: il nome di Gabriel è legato ad Ancelotti, ex allenatore del Napoli. Il difensore aveva già svolto le visite mediche con l’Everton a febbraio, prima dell’arrivo del Covid-19. Era stato già raggiunto un accordo col Lille, ma gli inglesi si sono tirati indietro.