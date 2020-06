Sky: 9 in pagella a Mertens, 5,5 a Hysaj e Elmas

8 invece ad Ospina che ha salvato il risultato con 4 parate fondamentali e decisivo per il passaggio a Insigne sul gol del pareggio

Una serata magica per Dries Mertens che in una sola partita conquista la finale di Coppa Italia con il Napoli e soprattutto il record che tanto inseguiva di miglior marcatore di tutti i tempi con la maglia azzurra.

La redazione di Sky Sport ha dato 9 in pagella al belga, per lui oltre al gol segnato anche il record di miglior marcatore della storia del Napoli. 8 invece ad Ospina, il colombiano ha salvato il risultato con 4 parate fondamentali e decisivo per il passaggio a Insigne sul gol del pareggio. Infine 7 a Gattuso. Il mister veniva da giorni complicatissimi, ma ha tenuto benissimo la barra dal punto di vista mentale.

I peggiori per la redazione di Sky Sport sono stati Elseid Hysaj e Eljf Elmas, i due azzurri si sono beccati un insufficienza, 5.5