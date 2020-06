Si ferma la metro, passeggeri a piedi in galleria. L’azienda: «Non hanno corso pericoli»

Il Mattino di oggi riporta la testimonianza di numerosi viaggiatori che ieri alle 12.20 si trovavano sul treno della Linea 1 tra Materdei e Museo, Treno che si è improvvisamente fermato l’incomprensibile con a bordo più di 60 persone, tra loro anche anziani e passeggeri con problemi di deambulazione. Dopo una decina di minuti il macchinista ha fato evacuare il treno facendo avviare i viaggiatori lungo la galleria poco illuminata. I giovani, racconta il Mattino hanno aiutato i più anziani, ma non sono mancati malesseri. Paura e mascherine sul volto mancava l’aria.

Alla stazione Museo a qualcuno è stata misurata la pressione, a qualcun altro sono stati medicati graffi di poco conto che non avevano bisogno di suture. In tutto sono stati controllati quattro passeggeri. Ma nessuno è stato ricoverato.

Non sorprende il guasto, ce ne sono stati diversi, ma sicuramente lo strano comunicato della società sull’accaduto

«Anm si scusa con i viaggiatori per un episodio che, comprendiamo, li abbia spaventati, anche se non hanno mai corso alcun pericolo. Lo stop dei treni e le procedure di evacuazione sul camminamento fanno parte delle procedure studiastrettite proprio per garantire la sicurezza e l’incolumità dei passeggeri, l’azienda risarcirà eventuali danni ai passeggeri».