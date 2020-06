Serie A, il Consiglio sceglie il 12 settembre come possibile data di inizio della prossima stagione

Il Consiglio di Lega Serie A riunitosi oggi ha scelto una prima ipotesi per l’avvio della prossima stagione calcistica. La data che è venuta fuori è quella del 12 settembre. Giovedì si riunirà l’assemblea. Prima che la data diventi ufficiale occorre che la Uefa renda ufficiali le date delle coppe europee.

Il Consiglio ha preso anche un’altra decisione, quella di considerare concluso il campionato Primavera. Si tornerà in campo solo per la finale di Coppa Italia tra Fiorentina ed Hellas Verona, inizialmente in programma per il 10 aprile. In testa alla classifica c’è l’Atalanta a 48 punti. Seguono Cagliari, Inter e Juventus.