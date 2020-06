Serie A, il calendario ufficiale della ripresa slitta a mercoledì

Lo riporta Sportmediaset. A via Rosellini aspettano il benestare da parte di Governo e Figc alla Coppa Italia, come segno di rispetto nei confronti delle istituzioni

Secondo quanto riporta Sportmediaset, la Lega Serie A non comunicherà oggi il calendario ufficiale delle partite. L’annuncio slitta, infatti, a mercoledì.

Per ufficializzare le date si attende il benestare del Governo e della Figc alla ripresa anticipata al 12 giugno. Il decreto attualmente in vigore, infatti, prevede che non si possa tornare in campo prima del 14. Sportmediaset definisce un segno di rispetto da parte della Lega nei confronti delle istituzioni aspettare l’ok ufficiale.