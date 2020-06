Scuola, si riapre il 14 settembre. Raggiunto accordo sulle linee guida

Niente didattica a distanza per i ragazzi sotto i 14 anni. La Dad continuerà solo per le scuole medie

“ ma in condizioni assolutamente residuali, quando è proprio impossibile dare vita alla didattica normale . L’impegno e l’obiettivo del Governo è riportare dal 14 settembre tutti gli studenti in aula in presenza e immaginare la didattica a distanza come vera e propria extrema ratio”.

Nelle linee guida approvate oggi, si fa specifico riferimento al distanziamento sociale.

Saranno poi effettuati screening e test a campione a professori, studenti e operatori scolastici. Circa le mascherine, invece, a fine agosto si valuterà se il loro uso potrà essere alleggerito o abolito per le scuole elementari.

Il prossimo passo sarà appannaggio degli Enti Locali, che dovranno istituire delle Conferenze dei servizi coinvolgendo i dirigenti scolastici, per analizzare le criticità delle istituzioni scolastiche del territorio di riferimento.

Nella bozza del documento si legge:

Il testo era pronto per essere approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, ma è arrivato il veto del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

“Non daremo l’intesa, non diremo che siamo d’accordo con le misure che saranno prese. Ribadiamo la nostra critica ferma al ministro dell’Istruzione per la quale i problemi della scuola sono diventati marginali rispetto alla politica politicante. Non daremo l’intesa perché consideriamo irresponsabile il voto il 20 settembre e non è stato definito l’organico dei docenti“.