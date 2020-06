Sconcerti: il Napoli è la squadra migliore, la più adatta alla Coppa Italia

Sul Corriere della Sera scrive che Juve, Milan, Napoli e Inter saranno avanti di una decina di giorni rispetto alle altre squadre. Gattuso ha vinto 6 partite ma ne ha anche perse 5. È adesso che deve dare spessore al suo lavoro.

Sul Corriere della Sera, Mario Sconcerti commenta il ritorno del calcio, con l’appuntamento con le semifinali di Coppa Italia.

Finalmente smetteremo di parlare del calcio tedesco, scrive, un calcio “improvvisato e senza contatti fisici, quasi senza dribbling”, che paragona in un certo senso al calcio femminile, “dove tutto sembra ottimo, ma qualcosa nell’insieme è più esposto all’errore”.

Per le quattro semifinaliste la Coppa Italia sarà un grosso vantaggio.

“Juve, Milan, Napoli e Inter saranno le uniche squadre a provarsi davvero prima di ricominciare. Questo le porterà avanti di una decina di giorni sulle altre“.

Inoltre, le finali da giocare in pochi giorni potrebbero salvare a molte la stagione: si riapre tutto. Sconcerti analizza la posizione di partenza delle singole squadre.

“La Juve ha già perso la Supercoppa e tre partite subito prima del lockdown, contro Lazio, Verona e Lione. La sua vera stagione comincia adesso, quindi anche tutti gli scenari che ne sono conseguenza, punto primo la conferma convinta del tecnico”.

Per quanto riguarda il Napoli,

“Gattuso nel Napoli ha vinto 6 partite ma ne ha anche perse 5. È adesso che deve dare spessore al suo lavoro”.

Pioli, nel Milan, non ha nulla da perdere, visto che ha già il posto in bilico in panchina.

Sconcerti conclude:

“La squadra migliore, la più adatta alla Coppa Italia, mi sembra il Napoli. Saranno partite aperte, avranno il pregio di portare risultati pesanti”.