Schillaci presenta il suo novo progetto, farà il rapper

L’ex attaccante ha presentato a Catania il pezzo “Gli anni negli anni” realizzato con il cantautore romagnolo Mario Fucili, in arte 78 Bit per ricordare i Mondiale del ’90

Totò Schillaci si è trasformato in rapper per una mattinata. È successo a Catania questa mattina, prima di una presentazione l’ex attaccante ha cominciato a palleggiare con turisti, amici e con gli amministratori di Acicastello.

Poi su una splendida terrazza ha presentato il suo progetto, con il brano “Gli anni negli anni” realizzato con il cantautore romagnolo Mario Fucili, in arte 78 Bit.

Schillaci ha spiegato

“Il brano è un resoconto vorticoso delle emozioni provate proprio negli anni del Mondiale. Ho condiviso le mie idee con un cantante vero. Io mi limito a parlare. Lui, Mario Fucili, lo chiama rap. Per me sono parole frutto di un’esperienza indimenticabile, quella vissuta sui campi”.

Su quei Mondiali Totò ha ammesso:

“A trent’anni esatti da Italia 90 ricordo ogni istante, ogni emozione di quell’avventura. Tutto il pubblico era con me perché spingeva un ragazzo arrivato dalla gavetta e catapultato in campo dal ct Vicini. A metà del secondo tempo Italia-Austria era ancora inchiodata sullo 0-0. Entrai in campo e segnai di testa anticipando due difensori. Cos’ho pensato in quel momento? Ho corso e non volevo più fermarmi. Ho liberato così la mia tensione”.