Sanchez: “Non sarebbe giusto garantire la presenza dei tifosi solo in alcuni stadi”

Il Primo ministro spagnolo ha assicurato che il ministero della Salute sta lavorando con ciclismo, calcio e basket per stabilire le condizioni per la ripresa degli sport professionistici.

Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, ha parlato della possibilità di riaprire gli stadi al pubblico.

L’obiettivo del governo, ha detto, è che ci sia una “risposta comune” in tutte le comunità autonome per la regolamentazione della presenza del pubblico in occasione di eventi sportivi.

“Non sarebbe giusto che alcuni tifosi siano presenti in alcuni stadi e in altri no”.

Martedì prossimo il Consiglio dei ministri stabilirà le condizioni della “nuova normalità”. Verrà approvato un decreto legge che regolerà la vita della Spagna dopo la pandemia, visto che nulla sarà come prima, almeno a breve termine, secondo Sanchez.

Le persone sopra i 6 anni dovranno indossare mascherine quando non sarà possibile mantenere le distanze di sicurezza. Le mascherine saranno obbligatorie nei trasporti pubblici, negozi, strutture ricettive, spazi culturali e sportivi. Saranno esonerate le persone con difficoltà respiratorie.

Il decreto legge “garantirà la fornitura di farmaci essenziali per far fronte al virus” .