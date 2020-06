Repubblica: Napoli-Inter, per la fascia destra Gattuso ha scelto Politano

L’ex Inter è favorito su Callejon. Per lui la partita avrà un sapore speciale. Cerca ancora il primo gol in maglia azzurra

Matteo Politano è in pole su Callejon per la partita di domani al San Paolo, quando il Napoli proverà a battere l’Inter per accaparrarsi la finale di Coppa Italia. Repubblica Napoli lo dà titolare.

“Sarà quasi certamente schierato dal primo minuto sulla fascia destra: è favorito nel ballottaggio con Callejon e la partita per lui ha un valore particolare. Affronterà l’Inter che ha lasciato a gennaio perché non trovava collocazione tattica nel 3-5-2 di Conte”.

Politano finora è stato titolare tre volte, con Lecce, Brescia e Torino. Insegue ancora il primo gol con il Napoli e riuscire a segnarlo contro i nerazzurri “avrebbe un sapore molto intenso dal retrogusto di rivincita”.

Gattuso ci crede e tra qualche ora ratificherà la scelta.