Repubblica: Mertens è affaticato, ma proverà a stringere i denti contro l’Inter

Il belga ha tutta l’intenzione di essere protagonista, domani al San Paolo. Se darà il via libera, la maglia da titolare sarà sua

Dries Mertens non è al meglio della condizione. E’ reduce da un affaticamento muscolare ma ha tutta l’intenzione di essere in campo, domani, al San Paolo, contro l’Inter. Repubblica Napoli scrive che toccherà a lui dare il via libera per giocare e che quasi certamente proverà a stringere i denti per farlo.

“Si ripartirà da Mertens: un rinnovo ormai in tasca e la voglia di scrivere la storia con l’Inter con il gol numero 122 in maglia azzurra. Unica contro-indicazione: non è al massimo. È reduce da un affaticamento muscolare e negli ultimi giorni si è gestito. La voglia è quella di essere protagonista. Se darà il via libera, la maglia da titolare è sua. E quasi certamente sarà così, il belga stringerà i denti per battere l’Inter”.