Repubblica: “la forza del Napoli è economica. Tesoretto di 142 milioni, non dovrà vendere i big”

Repubblica si sofferma sulla forza economica del Napoli. I conti del club sono più forti della crisi da pandemia

Alla chiusura del prossimo bilancio il tesoretto messo da parte dal Napoli raggiungerà l’invidiabile soglia dei 142.5 milioni, accantonati negli anni da De Laurentiis con una gestione societaria allo stesso tempo ambiziosa e oculata. Per questo il presidente ha una exit strategy tutto sommato soft perfino dall’emergenza pandemia, nonostante gli incassi andati in fumo e le perdite stimate in circa 30 milioni di euro, rimborsi ai tifosi compresi. Il club azzurro non sarà costretto in estate a vendere i suoi big per risanare i conti e avrà al contrario la possibilità di operare sul mercato in una condizione di forza, sfruttando una liquidità che vantano in pochi pure in Europa.