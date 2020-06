Repubblica: Il futuro di Callejon è a Granada

Il quotidiano conferma le indiscrezioni circolate ieri sul futuro dello spagnolo che deve solo decidere se lasciare adesso o a fine agosto

Non ha dubbi Repubblica su quale sarà il futuro di José Callejon

Callejòn: futuro a Granada addio subito o a fine agosto

Dopo 7 anni in azzurro lo spagnolo dunque non continuerà la sua avventura a Napoli per far ritorno in Spagna. La decisione da prendere adesso è se svuotare il suo armadietto adesso e cominciare a trasferirsi, o terminare questa stagione con i suoi compagni di mille avventure e sognare magari un’altra qualificazione Champions. De Laurentiis dunque ha pochi giorni per cercare solo di rimandare questo divorzio e continuare ad avere Callejon ancora per questi due mesi