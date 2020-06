Repubblica: Callejon non ha rifiutato il rinnovo, presto incontro con il Napoli

Il club di De Laurentiis aspetta una risposta definitiva dallo spagnolo, ma ha già individuato in Boga il suo erede. Gattuso è convinto che potrebbe adattarsi anche sulla destra

Potrebbero presto arrivare novità sul futuro di Callejon, scrive Repubblica Napoli.

“Un colloquio con la società è in programma: l’offerta del Napoli (biennale) è sempre valida e Callejòn non l’ha ancora rifiutata ufficialmente. La società azzurra aspetta una risposta definitiva”.

Intanto, però, il club di De Laurentiis ha già individuato il suo sostituto in caso di un addio. E’ Jeremie Boga, del Sassuolo. Il club emiliano spera di trattenerlo per un’altra stagione, ma Boga non è della stessa opinione ed ha espresso il suo gradimento per la sponda azzurra.

“Il Napoli ha incassato il gradimento e valuta. Boga sta giocando a sinistra, ma secondo Gattuso l’adattamento sulla corsia opposta non sarebbe problema. Il placet dell’allenatore è totale. Ma se ne riparlerà”.