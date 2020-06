Radio Kiss Kiss: “Milik non vuole rinnovare”

«Il rinnovo di Milik è molto complicato, l’entourage pare che non voglia rinnovare e il Napoli non gli consentirà di andare via a poco prezzo. Lozano ha avuto poco spazio, Gattuso l’ha visto svogliato e l’ha ripreso e poi l’ha perdonato perché il tecnico è un uomo eccezionale e che tratta i calciatori come i suoi migliori amici, ma pretende tanto sul lavoro. Ieri Lozano ha fatto goal e ne ha mangiato un altro. Secondo me lo vedremo molto spesso in campo nelle prossime undici partite»