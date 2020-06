Premier League, nuovo caso di positività dopo il settimo round di test

Nelle sette tornate di controlli, sono stati effettuati 7.487 tamponi. I positivi sono complessivamente 14.

Nuovo caso di positività in Premier League. Lo riferisce la stessa lega inglese con un comunicato in cui relaziona sui risultati del settimo giro di tamponi e test tra giocatori e staff dei club. Non è reso noto il nome del positivo.

“La Premier League può confermare che lunedì 8 giugno e martedì 9 giugno, 1.213 giocatori e lo staff del club sono stati testati per il COVID-19. Di questi, uno è risultato positivo. La Premier League fornisce queste informazioni aggregate ai fini dell’integrità della competizione e della trasparenza. La Lega non fornirà dettagli specifici su club o singoli individui e i risultati saranno resi pubblici dopo ogni test”.

Nelle sette tornate di controlli, sono stati effettuati 7.487 tamponi. I positivi sono complessivamente 14. Attualmente, giocatori e staff di tutte le squadre sono sottoposti a tamponi due volte a settimana. La percentuale di positivi quindi dopo i primi sette round i test in Premier League è dello 0,19%.