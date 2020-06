Pippo Inzaghi segna in allenamento ed esulta come un bambino (VIDEO)

Il video è stato postato su Twitter dal Benevento. Il tecnico stacca di testa e inizia a correre urlando dalla gioia, come ai vecchi tempi

Il Benevento ha condiviso su Twitter un video bellissimo, che ha come protagonista il mister, Pippo Inzaghi. Un filmato che rappresenta la sintesi della passione per il calcio. Indica perfettamente, senza bisogno di troppe parole, quanto il calcio faccia tornare bambini. Non importa quanti anni si abbiano né quale sia il proprio ruolo. Pippo Inzaghi lo dimostra.

Durante la seduta di allenamento, il tecnico dà sfogo alla sua verve. Riceve palla, stacca di testa e va in gol. Quello che avviene dopo mette i brividi. Pippo torna bambino, si lancia in una corsa sfrenata verso il bordo campo, come se avesse segnato in una finale di coppa. Esulta come esultava quando vestiva la maglia da calciatore. Un’immagine bellissima, quasi commovente. E poco importa che vada ad abbracciare un collaboratore a bordo campo, per gioire con lui. Le sue urla sono l’emblema della gioia. La gioia che può regalare il calcio soprattutto ad un grande ex come lui.

Il Benevento lo correda di una dedica al Milan.

“Milan, ora vi capiamo meglio”