Osimhen, tra il Lille e il Napoli si lavora per chiudere a 50 milioni

Ottanta milioni è una cifra fuori dalla realtà per un attaccante sì ma promettente ma che ha giocato solo un anno in Ligue1. Gabriel non è nella trattativa

Che la trattativa tra il Napoli il Lille e Osimhen sia in piedi, ormai ci sembra abbastanza acclarato. L’attaccante nigeriano è stato a Napoli oggi in un’insolita tappa perlustrativa per quella che potrebbe essere la sua prossima destinazione. Osimhen ha appena 21 anni e mezzo, 10 presenze nella Nazionale nigeriana e 4 gol. Quest’anno ha disputato la prima stagione le Lille dove ha giocato 27 partite con 13 gol. Proveniva dallo Charleroi dove ha segnato 20 gol.

Dalla Francia sono rimbalzate voci incontrollate sul prezzo del suo cartellino. Addirittura 80 milioni per un calciatore sì promettente ma che fin qui vanta una sola stagione in Ligue1. Ancora un po’ pochino. Il calciatore sarebbe un acquisto di tutto rispetto, ma la cifre sono tutt’altre come conferma radio-calciomercato. Napoli e Lille stanno trattando per chiudere a 50 milioni di euro che sarebbe il prezzo “giusto” per l’attaccante che dovrebbe sostituire Milik in predicato di lasciare Napoli.

Per quel che riguarda Gabriel, è una pista diversa. Il difensore ha il suo prezzo, circa 25, milioni, ma le trattative sono separate. Al momento, il Napoli punta a chiudere l’affare Osimhen che oggi ha incontrato Gattuso e Giuntoli.