Pedullà: Milik preferisce la Juve

Milik è, al momento, il fulcro del mercato del Napoli. Il polacco, almeno per il momento, ha rifiutato le proposte di rinnovo di De Laurentiis e il presidente non vuole correre il rischio di perderlo a parametro zero nel 2021. Secondo l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà una sola cosa è chiara al momento

Milik dunque vede solo la Juve

“Le verità sono due: il Napoli continua a chiedere 50 milioni, pur sapendo che con un contratto in scadenza 2021 diverse pretendenti non pagherebbero quella cifra. Per ora è una linea di principio che il Napoli vuole mantenere: quei soldi sono una base fondamentale per prendere un attaccante di assoluta qualità (Osimhen resta il primo nome) in grado di aprire un nuovo ciclo. Il secondo aspetto, anche questo per ora prioritario in casa Napoli, è che non vengono prese in considerazione contropartite tecniche. Cash, soltanto cash. Oggi è così, il resto lo vedremo”.