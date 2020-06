Paola Gassman racconta il padre: «Voleva apparire “mattatore”, ma dentro sentiva un grumo di fragilità»

A quasi 20 anni dalla sua scomparsa, il 29 giugno del 2000, Paola Gassman racconta suo padre sulle pagine del Corriere della Sera.

Ne descrive i difetti, quelli che forse solo un figlio riesce a vedere

«Egocentrico, come tutti noi attori. Non aveva pazienza, era intransigente. Quando recitavamo insieme in O Cesare o nessuno, ci rimproverava anche in pubblico, ci prendeva in giro, ci tirava oggetti addosso, ci trattava così male che facemmo un documento in cui chiedevamo “incolumità fisica e morale”».