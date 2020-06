Nuovo sondaggio di Atletico e Tottenham per Milik, ma lui ribadisce di volere la Juve

Arek Milik insiste: vuole soltanto la Juventus. Tuttosport scrive:

“Arek non solo non vuole rinnovare con gli azzurri, ma ha in testa un’idea precisa per il prossimo anno. Raggiungere Maurizio Sarri a Torino per giocare in tandem con i vari Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Del progetto bianconero di Milik negli ultimi giorni si sono accorti anche alcuni club stranieri. Atletico e Tottenham hanno effettuato un nuovo sondaggio, ma non hanno trovato terreno molto fertile. Tutt’altro. In Spagna e Inghilterra non molleranno la presa su Milik e sicuramente nelle prossime settimane cercheranno sponda nel Napoli, ma dagli ultimi contatti hanno capito che non sarà scontato far cambiare idea al centravanti azzurro”.