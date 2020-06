Napoli-Inter sarà la notte di Dries Mertens

Questo il commento di Alfredo Pedullà che sottolinea che dopo il rinnovo, l’attaccante belga del Napoli è pronto a dare battaglia all’Inter

Sarà anche la notte di Dries Mertens.

Questo il commento di Alfredo Pedullà sulla partita di questa sera tra Napoli e Inter. L’attaccante belga del Napoli, dato in forse nei giorni scorsi, dovrebbe essere regolarmente in campo, come annunciato anche da Alvino, e promette di dare spettacolo contro i nerazzurri.

Proprio l’Inter lo aveva cercato tanto nell’ultimo periodo, tanto da far nascere voci di un suo prossimo trasferimenti, questo prima della sua riconferma al Napoli e dell’accordo trovato con il presidente De Laurentiis per il rinnovo.

Ma Dries ha voluto fortissimamente il club partenopeo, il rinnovo biennale con opzione va soltanto annunciato. E sarà lui a guidare la sua squadra che deve difendere l’1-0 dell’andata (gol di Fabian Ruiz) per raggiungere la Juve nella finale di Coppa Italia programmata per mercoledì prossimo. Un appuntamento che il Napoli non intende fallire.

Sarà una sfida tutta belga dunque, dove Dries ritroverà contro il suo compagno di nazionale Lukaku.