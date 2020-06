Muller: “All’inizio della carriera mi sarebbe piaciuto giocare con Messi, ora avrei bisogno di Ronaldo”

Il calciatore del Bayern Monaco, Thomas Müller, ha dichiarato oggi in conferenza stampa che, sebbene all’inizio della sua carriera gli sarebbe piaciuto giocare con Lionel Messi, ora gli sarebbe più utile avere Cristiano Ronaldo.

“All’inizio della mia carriera mi sarebbe piaciuto giocare con Messi perché in quel momento sono andato più in area e ho segnato di più. Ora faccio più assist e avrei bisogno di più di Cristiano. Ma ho Robert ‘Lewandgolski’ che è in una forma impressionante”.

Ha continuato dicendo:

“Mi tolgo il cappello davanti a tutti e due per tutto quello che hanno fatto. Ma sulla strada per il titolo mondiale (in Brasile 2014) ho giocato contro entrambi e li abbiamo battuti, e la stessa cosa è successa sulla strada per le finali di Champions League e per il titolo della Champions League 2013. Ogni giocatore ha bisogno della squadra “.