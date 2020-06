Moratti: “De Laurentiis ha sempre fatto scelte interessanti su allenatori e giocatori”

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti. Ha parlato dell’algoritmo.

“I problemi dobbiamo risolverli con decisioni e coraggio. Non credo che l’algoritmo possa dare soluzioni al calcio che non ha una logica e vede le vittorie e i risultati più strani”.

Sulla Coppa Italia.

“Credo che sia molto bello trasmettere le prime partite in chiaro. Lo spettacolo è assicurato perché ci sono le quattro squadre migliori in questo momento”.

Moratti ha parlato anche di Hamsik.

“ L’ho seguito fin quando era al Brescia. Poi ne ho parlato con De Laurentiis ma mi disse che non era in vendita “.

Ha poi elogiato la gestione del presidente del Napoli.

Sul sistema calcio:

Sulla nuova proprietà dell’Inter e su Conte.

Su Mertens:

“Era il giocatore più adatto da mettere accanto a Lukaku. Lo vedevo come un’ottima idea ma De Laurentiis è stato ancora una volta bravo a difendere i suoi giocatori. Non so cosa succederà per Lautaro ma ho buone sensazioni”.