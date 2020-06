Il Mirror: “Koulibaly sta bene a Napoli, andrebbe via solo per 10 milioni all’anno”

Il quotidiano inglese: “Per il Liverpool sono troppi 100 milioni per il difensore senegalese, resta in piedi la pista Manchester City”

Sebbene il Liverpool sia sulle tracce di Koulibaly da tempo, non sarà la squadra di Klopp, secondo il Mirror la prossima destinazione del difensore senegalese. Innanzitutto i 100 milioni richiesti da De Laurentiis sarebbero un investimento fuori dalla portata dei Reds in questo momento e secondariamente il Liverpool ha già una difesa di tutto rispetto al momento.

Proprio per questo, secondo il tabloid inglese sarebbe il City la scelta di Koulibaly per la prossima stagione. Koulibaly a Napoli sta bene, guadagna tanto, è il più pagato della squadra partenopea. Andrebbe via solo per guadagnare almeno 10 milioni di euro a stagione. Ora, però, l’idea di lavorare con Guardiola lo stimola.