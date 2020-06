Milik vuole la Juve, De Laurentiis furioso: o pagano 40 milioni cash o niente

Il presidente è arrabbiato perché il polacco ha aperto ai bianconeri, e ora mette i paletti. Milik considera la proposta dell’Atletico Madrid più agevole

Secondo quanto riporta Calciomercato.com, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis sarebbe furioso con Arkadius Milik. Al punto da aver promesso che lo venderà ma non alla Juve, a meno che i bianconeri non siano disposti a pagare, cash, 40 milioni.

“I suoi agenti nelle scorse settimane hanno aperto alla Juventus, una destinazione molto gradita dal polacco. Tutto questo ha fatto infuriare De Laurentiis, disposto a cederlo, ma non ai rivali bianconeri, per i quali il prezzo non è inferiore ai 40 milioni cash. Vuoi partire? Ok, ma non andrai alla Juve a meno che non venga pagata la cifra richiesta. Questa, in soldoni, è la posizione dl numero uno azzurro. Ecco perché Milik valuta altre proposte, compresa quella dell’Atletico Madrid, che ha discusso con il suo entourage”.

I colchoneros hanno abbandonato la pista Cavani e sono pronti a piombare su Milik. Un’ipotesi che nei prossimi giorni potrebbe diventare una possibilità concreta.