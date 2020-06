Milik sta bene a Napoli, ma vorrebbe più spazio

Per la Gazzetta il polacco ha un ottimo feeling con la città, i compagni e l’allenatore, un po’ meno con la società a cui non ha perdonato il pensierino su Icardi

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla situazione di Arek Milik. È oramai risaputo da tutti che la Juve ha fatto più di un pensierino sull’attaccante polacco e che addirittura avrebbero un accordo di massima con tanto di cifre. Ma nulla è ancora scritto, secondo il quotidiano sportivo. Se è vero che il Napoli ha minacciato di venderlo qualora non si arrivi ad un rinnovo, è anche vero che Milik sta bene a Napoli. Ha un ottimo feeling con i compagni, la città, i tifosi e anche con il tecnico Rino Gattuso

Che stima molto, anche perché ha imparato a conoscere Gattuso lontano dal campo, visto che sono vicini di casa a Posillipo

Milik si è dimostrato decisivo nelle ultime sfide, anche nella finale di Coppa Italia, ed è per questo che le parti torneranno a parlarsi a breve. È il problema non è neanche strettamente economico, al di là della clausola rescissoria che il polacco non vede di buon occhio, le sue richiesta sono altre

Solo che in futuro vorrebbe maggior spazio e considerazione e ancora è rimasta qualche scoria nei rapporti con i dirigenti per via di quel feeling della scorsa estate con Mauro Icardi, rimasto incompiuto