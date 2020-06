Milik-Napoli, in settimana incontro per capire se esistono margini per rinnovo

Sarà una settimana decisiva, questa, per il futuro di Milik. Secondo quanto scrive Tuttomercatoweb, nei prossimi giorni è previsto un incontro tra l’entourage del polacco e il Napoli. Un vertice finalizzato a capire quante possibilità ci sono che il rinnovo vada in porto.

“Programmato per questa settimana un ulteriore contatto col suo entourage per capire se ci sono i margini per un rinnovo: se non arriverà, il bomber polacco verrà messo sul mercato per evitare che possa andare via a parametro zero tra un anno. Dove? Premier League o Atletico Madrid. Piace anche alla Juventus, ma ancora nessuna mossa concreta”.