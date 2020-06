Messi-Barcellona, al via la trattativa per rinnovo a vita, ma il ritocco dello stipendio non è scontato

Su Repubblica. A condurre la trattativa con Bartomeu sarà il padre dell’argentino. Il crollo del fatturato del club a causa della pandemia rende le cose più difficili

Sabato riprenderà la Liga. Il Barcellona giocherà in trasferta, contro il Maiorca. Messi è dato in recupero dall’infortunio che lo ha tenuto fermo per due giorni. Sabato è tornato ad allenarsi, anche se separatamente dal resto del gruppo.

Repubblica scrive del suo contratto. Il presidente del Barcellona, Bartomeu, spera di lasciare la poltrona con in tasca il contratto a vita dell’argentino.

Mercoledì 10 scade per Messi la possibilità di liberarsi a parametro zero. L’argentino non farà valere la clausola, resterà al Barcellona fino a luglio 2021, ma il negoziato non sarà semplice.

Lo condurrà il papà Jorge, che arriverà da Rosario il 15 giugno.

“Non è scontato il consueto e rapido ritocco dello stipendio annuo (ormai supera i 41 milioni di euro), dato il crollo per pandemia del fatturato del club, stimato in meno di 700 milioni, dagli 841 del 2019″.

Bartomeu sa bene che Messi è il Barcellona. La sua assenza contro il Maiorca, del resto,

“sottrarrebbe alla Liga telespettatori globali, penalizzando anche il governo, che ha caldeggiato la ripartenza del campionato“.