La lontananza dal calcio aveva messo tutto in secondo piano, ma il belga con l’Inter ha una nuova chance di conquistare l’ambito record

L’ultimo, quello dell’aggancio, era stato una perla delle sue. Per giunta, in una delle partite più suggestive nella storia del Napoli, con Lionel Messi – ciò che c’è di più vicino a Maradona – al San Paolo. Il destro a giro con cui Mertens aveva portato in vantaggio gli azzurri col Barcellona gli aveva permesso di diventare il più grande marcatore nella storia del club a pari merito con Hamsik, un’altra bandiera del terzo millennio. Nelle poche occasioni avute dopo, prima della sospensione delle competizioni, non era riuscito a superarlo.

Mertens, un gol all’Inter per il record

Stasera si ritorna in campo, il Napoli affronterà l’Inter nelal semifinale di ritorno di Coppa Italia e la presenza di Mertens non sembra essere in discussione. Il belga partirà dal primo minuto e avrà così una nuova chance di superare lo slovacco in testa alla classifica degli scorer all-time. Per imprimere definitivamente il suo nome nella storia e festeggiare col record più bello un rinnovo di contratto imminente. E magari pure l’accesso alla finale di coppa.