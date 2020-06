Mertens: “La mia quarantena a Napoli è stata una vacanza. Lì ho firmato il contratto”

“Gattuso ci ha dato un palleggio adatto a noi, Il 4-3-3. Ci ha messo la testa. Si vede da come lo abbiamo festeggiato. La voglia di vincere è grande”

“Abbiamo dato tutto, perché vogliamo fare qualcosa di speciale. Siamo un gruppo, siamo rimasti a Napoli e abbiamo lavorato. Gattuso ci ha dato tutto. Abbiamo passato un momento difficile ma molto bello”.

Dries Mertens fresco di record, rinnovo del contratto e vincitore della Coppa Italia dopo poche ore chiude il cerchio dell’orgoglio napoletano.

“Quando giochi a napoli è sempre speciale. Questa città per me è…. per me la quarantena fatta in questa città è stata una vacanza. Lì avevo già firmato il contratto. Lì ho capito. Questa coppa l’abbiamo vinta in quarantena”.

E con Gattuso.

“Ci ha dato un palleggio che va bene per la nostra squadra. Il 4-3-3. Con Ancelotti in Champions abbiamo fatto bene. Ma Gattuso ci ha messo subito la testa. Si vede da come lo abbiamo festeggiato. La voglia di vincere è grande”.