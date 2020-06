Mertens a Gattuso: «Mister, comunque vado in campo. Non mi tiro indietro»

“Tra l’altro Dries avvertiva un po’ di affaticamento muscolare e senza prolungamento, cioè con un contratto in scadenza al 30 giugno – questa è l’attuale fotografia – il centravanti ha rischiato in proprio scendendo in campo. A Rino Gattuso lo ha detto chiaro, a quattr’occhi: «Mister, comunque vado in campo. Non mi tiro indietro». Del resto proprio il feeling con l’allenatore ha fatto la differenza: sulla scelta del futuro. Mertens ha dimostrato tutto il suo attaccamento ai colori e all’ambiente, senza fronzoli. Senza proclami. Solo guardando negli occhi il suo allenatore, colpito da un grave lutto, cui voleva dare una risposta importante in campo, per ricambiare quella fiducia dimostrata”