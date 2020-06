Mendes e Leonardo hanno parlato a lungo di Ghoulam

Secondo quanto riporta Le10Sport il difensore azzurro sarebbe al momento in cima alla lista del Psg per il reparto difensivo

Il PSG vede riattivare la pista che porta a Faouzi Ghoulam, secondo quanto riporta Le10Sport. Tutte le altre piste battute dal club francese per il reparto difensivo si sarebbero rivelate impossibile motivo per cui il nome di Ghoulam sarebbe tornato di prepotenza in cima alla lista.



Secondo le nostre fonti, il giocatore gestito da Jorge Mendes è stato recentemente oggetto di conversazione tra l’agente portoghese e Leonardo. Jorge Mendes ha un eccellente rapporto con Leonardo. E la situazione di Ghoulam corrisponde perfettamente ai criteri ricercati da PSG.

Secondo Le10Sport infatti dal momento che Ghoulam ha solo due anni di contratto a Napoli, non costerà più di 15 milioni di euro.