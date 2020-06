Mattino: Callejon verso una maglia da titolare contro la Spal

A Verona Gattuso lo ha tenuto fuori perché mancavano garanzie contrattuali. E non è nemmeno escluso che non si possa trovare un accordo per il rinnovo

L’accordo trovato ieri tra il Napoli e Callejon potrebbe portare lo spagnolo ad avere una maglia da titolare contro la Spal. A Verona Gattuso non lo ha schierato proprio perché non c’erano garanzie contrattuali, ma ora le cose sono cambiate. Lo scrive il Mattino.

“Ecco perché a Verona lo spagnolo è rimasto fuori per tutti i 90’: la sua situazione contrattuale non offriva ancora le giuste garanzie e così Gattuso aveva ritenuto di non impiegarlo. Ora, però, le cose sono cambiate e già domani contro la Spal Callejon potrebbe tornare nell’undici titolare, proprio come accaduto nella finale di Coppa Italia poi vinta contro la Juventus”.