Si riparte dalla Coppa Italia, visibile sulla tv pubblica. La piattaforma satellitare dedica un canale e oltre 18 ore di programmazione a Maradona

La ripresa del calcio è tutta nel segno della Coppa Italia, un’esclusiva della Rai. E in un giorno così speciale, Sky ha deciso di dedicare l’intera programmazione di oggi di Sky Sport Uno a Diego Armando Maradona. Speciali sull’argentino e sul Napoli del primo scudetto, repliche di gare memorabili come Argentina-Inghilterra (col commento originale di Morales) e Stoccarda-Napoli. Di seguito, tutto il programma del Maradona Day.

Maradona Day, la programmazione di Sky Sport Uno di oggi

08:45 L’Uomo della Domenica, Napoli Campione

09:15 Federico Buffa racconta Maradona

09:45 Storie di Matteo Marani, 1984 Ho visto Maradona

10:45 Federico Buffa racconta Storie Mondiali Diegooooooo! Messico ’86

11:45 Buffa e Morales, Storie di Futbol

12:45 Mondiali 1986, Argentina-Inghilterra (22/06/1986)

14:30 Federico Buffa racconta Maradona

15:00 Coppa UEFA, Stoccarda-Napoli (17/05/1989)

16:45 Federico Buffa racconta Storie Mondiali Diegooooooo! Messico ’86

17:45 L’Uomo della Domenica, Napoli Campione

18:15 La Noche del 10

19:30 History Remix – Maradona vs Platini

19:45 Buffa e Morales, Storie di Futbol

20:45 Mondiali 1986, Argentina-Inghilterra (22/06/1986)

22:30 #SkyBuffaPresenta Maradona by Kusturica (1° passaggio)

00:15 History Remix, Maradona vs Platini

00:30 Mondiali 1986, Argentina-Inghilterra (22/06/1986)

02:15 La Noche del 10

03:30 History Remix, Maradona vs Platini