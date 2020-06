Libero: “il lockdown ha fatto bene, Napoli e Inter meglio ieri di quattro mesi fa”

Libero non va distante dal vero. Meglio la partita di ieri di quella dell’andata a febbraio.

Scrive Claudio Savelli che le squadre “avevano anche bisogno di una pausa mentale, erano entrambe reduci da mesi faticosi”.

A sprazzi si ammira l’Inter di inizio campionato e un Napoli mai visto, con un’idea di gioco chiara e compresa. Vuol dire che si è riposato anche Conte, e che ha ritrovato l’iniziale energia da trasferire nella squadra, e che Gattuso (che nel minuto di silenzio per le vittime del Covid-19 ha avuto un pensiero per la sorella scomparsa da poco) ha acquisito credibilità agli occhi del gruppo. Infatti esce l’Inter per via della stanchezza di febbraio, quando perse 1-0. Ma entrambe guadagnano fiducia in vista del futuro: sono le due squadre che più di tutte possono trasformare il blocco in un’occasione.