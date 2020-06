Leonardo può davvero fidarsi di Wanda?

Le10Sport pone l’interrogativo che l’ostinazione di Wanda di vivere a Milano sia un modo di prepararsi per un possibile ritorno di Icardi in Italia

Anche lontano da Milano e soprattutto dall’Inter Wanda Nara continua a far parlare di sé e sopratutto a far diffidare di sé. Secondo quanto riporta oggi Le10Sport, Leonardo non sarebbe ancora certo di potersi fidare della moglie e procuratrice di Mauro Icardi.

Sebbene Wanda, che all’epoca dell’Inter si era resa protagonista di fastidiose provocazioni, sia rimasta piuttosto in silenzio e in disparte da quando Icardi è al Psg, ciò non significa che ci si possa completamente fidare di lei.

In effetti rivela Le10Sport, diverse fonti hanno assicurato che negli ultimi mesi Wanda Nara non ha sempre remato a favore del PSG ..

Non si dimentica infatti che prima dell’arrivo di Mauro a Parigi fossero circolate voci incessanti circa gli accordi che Wanda avrebbe stretto con la Juve e tra l’altro lo stesso Icardi avrebbe aspettato fino all’ultimo minuto una chiamata dalla Juventus, durante i negoziati con il PSG.

Per il momento, il pericolo sembra essere passato. Il Psg ha speso più di 50 milioni di euro per Icardi e non sembra tentato da una vendita. Ciò è ovviamente legato alla sempre più probabile partenza di Edinson Cavani, ma anche alla clausola di 15 milioni che il PSG dovrebbe pagare all’Inter, in caso di vendita di Icardi a un club italiano.



Intanto non è passata inosservata, neanche al Mundo Deportivo, la scelta della famiglia Icardi di non lasciare l’Italia. Dopo l’ultima foto postata dalla show girl che la ritrae in piscina nella sua casa di Milano, il quotidiano sportivo si è posto la domanda del perché la famiglia non abbia raggiunto Mauro a Parigi sebbene abbia firmato un contratto che lo lega al club per 4 stagioni.

Sul tema Le10Sport ricorda anche la villa acquistata dai coniugi a metà strada tra Milano e Torino e conclude con una domanda:

È un modo di prepararsi per un possibile ritorno di Icardi in Italia?