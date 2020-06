La Uefa pensa di ampliare le liste. Il Napoli può inserire Ghoulam, Malcuit e Younes

Il Mundo Deportivo riporta la proposta dell’Eca che permetterebbe ai club di avere maggiori calciatori per sostituire eventuali infortunati o positivi al coronavirus

Come riporta il Mundo Deportivo, la Uefa starebbe valutando una proposta arrivata la settimana scorsa dall’Eca per quanto riguarda le competizioni europee che prenderanno il via dal 2 agosto dopo che saranno terminati i campionati nazionali.

La Uefa deve decidere se consentire ai club impegnati in Champions ed Europa League di ampliare le liste per coprire assenze future legate ad infortuni o positività al coronavirus. La possibilità sarebbe limitata ovviamente a calciatori che sono già inseriti nelle rose delle squadre e non a coloro che ne entreranno a far parte al termine dei campionati.

La decisione dovrebbe essere presa nella riunione del Comitato prevista per il 17 giugno.

Il Mundo Deportivo riporta esempi di squadre italiane come la Juve dove potrebbe essere inserito in lista il difensore centrale turco Merih Demiral infortunato a febbraio, che potrebbe sostituire se ci fosse necessità considerando che nel club ci sono stati due calciatori positivi, Daniele Rugani e Paulo Dybala.

Nel caso la mozione venisse votata dalla Uefa, anche il Napoli potrebbe beneficiarne inserendo in lista Faouzi Ghoulam, Kevin Malcuit e Amin Younes