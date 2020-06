La Roma ha contattato Ospina

Secondo il Balón Central i giallorossi penserebbero al portiere del Napoli per sostituire Pau Lopez considerato in uscita nella prossima stagione

Secondo i media colombiani e più precisamente il portale Balón Central, la Roma avrebbe contattato David Ospina. Il portiere del Napoli sarebbe considerato il sostituto per Pau Lopez considerato in uscita per la prossima stagione. Gattuso.

Nei giorni scorsi, lo stesso Ospina era apparso criptico parlando ad una radio colombiana del suo futuro in azzurro