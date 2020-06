La Premier League autorizza i cinque cambi a partita, in panchina 9 giocatori

L’annuncio tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul sito. Regole valide per il finale di stagione

La Premier League annuncia alcune novità per il campionato in corso. Con un comunicato ufficiale pubblicato sul suo sito, dà l’ok ai cinque cambi a partita e aumenta il numero dei giocatori da portare in panchina da sette a nove.

“Oggi gli azionisti della Premier League hanno concordato modifiche temporanee alle regole relative alle sostituzioni. Per il resto della stagione 2019/20, il numero di sostituti che possono essere utilizzati durante una partita aumenterà da tre a cinque giocatori. Ciò è in linea con la modifica temporanea delle regole fatta dall’International Football Association Board il mese scorso. Gli azionisti hanno inoltre approvato i club per aumentare il numero massimo di giocatori che andranno in ​​panchina aumenterà da sette a nove per il resto della stagione 2019/20”.